Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался касательно предстоящего поединка между «Зенитом» и «Динамо» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Сомневаюсь, что «Динамо» добьется положительного результата и увезет какие-то очки из Санкт-Петербурга. Много динамовцы пропустить не должны, но, скорее всего, проиграют», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.