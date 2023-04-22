Мельников: «Шансы «Динамо» против «Зенита» ноль целых ноль десятых»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Вячеслав Мельников высказался касательно предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и московским «Динамо» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Как бы «Динамо» сильно ни хотело, «Зенит» объективно сильнее. Если «Зенит» настроится и сыграет от ножа, шансы «Динамо» на успех в матче составят ноль целых ноль десятых», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.