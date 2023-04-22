Бубнов дал точный прогноз на матч «Зенит» - «Динамо»

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. «Зениту» нужно взять реванш за поражение в Кубке России. К тому же если «Зенит» победит в трех ближайших турах, то досрочно станет чемпионом, так что с мотивацией проблем не будет», - передает слова Александра издание Sportbox.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.