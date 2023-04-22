Губерниев объяснил, почему «Спартак» доверяет Абаскалю

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчет доверия руководства московского «Спартака» к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Конечно, доверяют, у них контракт долгосрочный. Было бы странно, если бы они сейчас не доверяли. Надеются сыграть в долгую. Сейчас «Спартак» не тот «Спартак», который мы могли бы увидеть этой весной», - передает слова Губерниева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на этой неделе «Спартак» вылетел из Кубка России, потерпев поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 1:2.

Ближайший матч «красно-белые» проведут против «Краснодара» в понедельник, 24 апреля.