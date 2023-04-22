Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а в данный момент футбольный эксперт Александр Мостовой высказался насчет поединка между столичным «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» смотрится предпочтительнее. У футболистов «красно-белых» должна появиться какая-то злость. Я прогнозирую ничейный результат, но с каким счетом не могу сказать», - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в понедельник, 24 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.