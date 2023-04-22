Тарханов рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА - «Локомотив»

Экс-рулевой екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался касательно предстоящего поединка между московскими ЦСКА и «Локомотивом» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Думаю, будет равная игра. Сложно сказать, кто победит, потому что в таких дерби невозможно предугадать. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы победил ЦСКА. У них собрана хорошая команда», - приводит слова специалиста Betonmobile.ru.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой игрой «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» идут на десятой строчке.