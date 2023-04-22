Бубнов дал прогноз на матч «Химки» - «Торпедо»

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между подмосковными «Химками» и столичным «Торпедо». Своими ожиданиями от матча поделился экс-защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов.

«0:1. Встречаются два аутсайдера, которые еще имеют шансы попасть в переходные игры. Кто победит, увеличит свои шансы не вылететь напрямую. Мне «Химки» сейчас нравятся больше», - передает слова Александра издание Sportbox.

Матч состоится в Химках сегодня, 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Lveresult.ru.