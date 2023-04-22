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Бубнов дал прогноз на матч «Химки» - «Торпедо»

22 Апреля 2023 • 07:06 Комментировать

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между подмосковными «Химками» и столичным «Торпедо». Своими ожиданиями от матча поделился экс-защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов.

«0:1. Встречаются два аутсайдера, которые еще имеют шансы попасть в переходные игры. Кто победит, увеличит свои шансы не вылететь напрямую. Мне «Химки» сейчас нравятся больше», - передает слова Александра издание Sportbox.

Матч состоится в Химках сегодня, 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Lveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Александр Бубнов
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