Василенко рассказал, как Хиддинк решал конфликты в команде

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал, как Гус Хиддинк решал возникающие между игроками его команды конфликты. Василенко и Хиддинк десять лет назад вместе работали в тренерском штабе махачкалинского «Анжи».

Он вспомнил ситуацию, когда на тренировке повздорили два игрока.

«Думал, их сейчас отправят с занятия и прочее. Но Гус всех успокоил и сказал им: «Жду вас в номере у себя в такое‑то время». А потом сидим с Хиддинком и говорим, что ему пора на встречу», - цитирует Василенко «Матч ТВ».

Как рассказал тренер, Хиддинк специально отправил двух игроков в пустой кабинет, но намеренно опоздал.

«Пока они его ждали, уже помирились», - пояснил Василенко.