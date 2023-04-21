Широков: «Решение отказаться от азиатского турнира – абсолютно верное»

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил решение РФС отказаться от участия в чемпионате ЦАФА. На товарищеский турнир российскую команду, напомним, приглашали в качестве специального гостя.

«Решение верное, я не думаю, что нам удобно играть посреди лета. Да и свой национальный чемпионат пораньше и играть летом, а не зимой, как у нас любил предыдущий начальник», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее вскрылись подробности того, почему РФС предпочёл отказать организатором турнира из Центральной Азии. Он, кстати, запланирован на третью декаду грядущего июня. Как и Суперфинал Кубка России.