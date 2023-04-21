Возвращение пива на стадионы: В Госдуме обсудят вопрос на следующей неделе

С 2005 года в России запрещено продавать пиво на стадионах. В последние годы в футбольном обществе регулярно поднимается вопрос о возможном снятии этого запрета. Впрочем, серьёзных подвижек пока не было.

Как сообщает «Матч ТВ», комитет Госдумы по спорту обсудит вопрос о возможном возвращении продаж пива на стадионах в среду, 26 апреля.

Ранее Агентство стратегических инициатив направило правительству предложения по упрощению системы Fan ID. После внедрения карт болельщика на футбольных матчах наблюдается низкая посещаемость.