Президент «Оренбурга»: «Цели мы давно обозначили — быть в десятке»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о целях клуба на оставшуюся часть сезона Премьер-лиги.

«Цели мы давно обозначили — быть в десятке. После первого круга мы подтвердили эти цели. Не без обязательств, но думали, что можем подняться ещё повыше, чем место по итогам первого круга», — заявил руководитель «Оренбурга», чьи слова приводит «Чемпионат». По его мнению, до конца нынешнего сезона многое может поменяться, поэтому сам Еремякин просит дождаться завершения чемпионата.

Напомним, что «Оренбург» находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка за семь туров до окончания сезона.