Кафанов ответил на вопрос, мог ли бы он взять Буффона в «Рубин»

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, высказался о Джанлуиджи Буффоне. Итальянец, как известно, продолжает играть в свои 45 лет.

«Он не наигрался. Мне на «Коммент.Шоу» подсказали, что он боится оказаться в той жизни, когда нет тренировок, когда нет сборов, когда ты сидишь дома и некуда тебе пойти. Он действительно великий.

Правда ли то, что в какой-то момент Буффон мог стать моим подопечным? Получается так, что я беру Джанлуиджи, и шансов у российских вратарей в «Рубине» не было бы. В то время я начал говорить, что надо развивать российскую вратарскую школу. Получается, я бы сам себе противоречил, если бы взял Джанлуиджи. Мне бы сказали коллеги: «Хорошо устроился. Ты нам говоришь, что нужно развивать российских вратарей, а сам себе взял Буффона и в ус не дуешь». Если бы не это, то, наверное, согласился бы», - сказал Кафанов. Видео с его словами было опубликовано на канале сборной России в YouTube.