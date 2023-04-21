Колосков: «Уровень РПЛ вырос»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, не согласен с мнением о падении уровня чемпионата России.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зенит» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном», - сказал Колосков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Колосков отметил, что говорить о снижении уровня РПЛ можно только по некоторым конкретным матчам. Что касается уровня всего чемпионата, то Колосков падения не наблюдает.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит». Второй «Ростов» питерцы опережают на девять очков. «Сине-бело-голубые» могут стать чемпионами России пятый год подряд.