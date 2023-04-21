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Щербаченко – о проблемах «Спартака» с пенальти: «Холанн тоже не забил с точки» эксклюзив

21 Апреля 2023 • 15:35 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал, почему московский «Спартак» в последнее время испытывает трудности с реализацией пенальти.

- Волков из «Акрона» доказал, что он мастер отбивать пенальти. Если брать вместе с матчем против «Торпедо», то те одиннадцатиметровые, которые «Спартак» не реализовал, были достаточно удобны для вратарей. То есть не было там ситуации обмана голкиперов, неберущихся ударов. Это были пенальти ни два, ни полтора. «Крылья Советов» тоже не забили три послематчевых пенальти, в том числе Писарский. Скажем так, исполнять в первом тайме пенальти должно быть легче, потому что нет ещё усталости и несколько меньше ответственность. Но я бы не стал всё равно здесь делать больших выводов, хотя, конечно, нужно более подготовленными к исполнению пенальти. Большие игроки тоже порой не забивают пенальти – тот же Холанн пробил с точки мимо в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
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