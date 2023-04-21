Салихова отреагировала на критику «Спартака» от Аленичева

Дмитрий Аленичев раскритиковал «Спартак» на фоне последних неудач. После кубкового поражения от «Акрона» (1:2) Аленичев призвал московский клуб избавиться от всех легионеров и сделать выводы насчёт главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

На слова Аленичева отреагировала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Как послушаешь «бывших», то диву даёшься, как это они всё знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Но это - лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались», - сказала Салихова, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что Дмитрий Аленичев в своё время тренировал «Спартак», однако он проработал в клубе лишь один сезон (2015/2016). Уже почти четыре года Аленичев находится без клубной прописки.