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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Fan ID предлагается оставить главным образом для международных матчей

21 Апреля 2023 • 14:18 Комментировать

Агентство стратегических инициатив направило правительству предложения об упрощении системы Fan ID. Как ранее уже сообщалось, карту болельщика хотят частично отменить, оставив её только для игр с повышенной категории опасности.

Как уточняет «РИА Новости», определять статус матча будут силовики. К повышенной категории безопасности главным образом будут относиться международные матчи.

Таким образом, при принятии поправок большинство (или даже все) матчей на внутренней арене будут проходить без системы Fan ID.

Стоит напомнить, что недавно президент России Владимир Путин дал поручение упростить систему Fan ID до мая.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ fan id
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