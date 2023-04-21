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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» приняли решение по Абаскалю

21 Апреля 2023 • 14:04 Комментировать (1)

На фоне плохих весенних результатов «Спартака» в прессе появились слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. Впрочем, испанскому специалисту по-прежнему доверяют в стане руководителей «красно-белых». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в совете директоров московского клуба не хотят отказываться от Абаскаля, контракт с которым был продлён в феврале.

«По мнению руководства, болельщикам нужно набраться терпения и пережить неудачи ради светлого будущего. Резких движений, как в эпоху Федуна, делать не собираются», - отмечает источник.

Что касается слухов о возможном возвращении Валерия Карпина, то они, как утверждает источник, пока что не имеют под собой никакой почвы. Если такой сценарий и возможен, то не раньше зимы.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Гильермо Абаскаль
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