В «Спартаке» приняли решение по Абаскалю

На фоне плохих весенних результатов «Спартака» в прессе появились слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. Впрочем, испанскому специалисту по-прежнему доверяют в стане руководителей «красно-белых». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в совете директоров московского клуба не хотят отказываться от Абаскаля, контракт с которым был продлён в феврале.

«По мнению руководства, болельщикам нужно набраться терпения и пережить неудачи ради светлого будущего. Резких движений, как в эпоху Федуна, делать не собираются», - отмечает источник.

Что касается слухов о возможном возвращении Валерия Карпина, то они, как утверждает источник, пока что не имеют под собой никакой почвы. Если такой сценарий и возможен, то не раньше зимы.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.