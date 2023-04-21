Билялетдинов: «Если бы не провал в первой половине, «Локомотив» боролся бы за топ-3»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о результатах московского «Локомотива» в Премьер-лиге после зимней паузы.

«По игре «Локомотив» сейчас среди лидеров РПЛ. Если бы не ужасный провал в первой половине, они бы боролись за топ-3. Команда перегрузилась и вышла доказывать всем, что ее место не в подвале таблицы», - передает слова Билялетдинова издание «РБ Спорт».

После 23 туров чемпионата России «железнодорожники» занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке подопечные Михаила Галактионова встретятся с ЦСКА на выезде.