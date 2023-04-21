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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «Если бы не провал в первой половине, «Локомотив» боролся бы за топ-3»

21 Апреля 2023 • 13:04 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о результатах московского «Локомотива» в Премьер-лиге после зимней паузы.

«По игре «Локомотив» сейчас среди лидеров РПЛ. Если бы не ужасный провал в первой половине, они бы боролись за топ-3. Команда перегрузилась и вышла доказывать всем, что ее место не в подвале таблицы», - передает слова Билялетдинова издание «РБ Спорт».

После 23 туров чемпионата России «железнодорожники» занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке подопечные Михаила Галактионова встретятся с ЦСКА на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов
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