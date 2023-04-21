Ионов согласовал новый контракт с «Краснодаром»

Полузащитник Алексей Ионов близок к подписанию нового трудового соглашения с «Краснодаром». Между сторонами достигнута устная договоренность.

Согласно сведениям «РБ Спорт», срок нового контракта между сторонами будет рассчитан на один год. За краснодарский коллектив Алексей выступает с лета 2020 года. Его действующий договор истекает по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 20 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и получил три желтые карточки.

После 23 туров краснодарская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.