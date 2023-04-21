Алдонин дал прогноз на дерби ЦСКА - «Локомотив»

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче «армейцев» против «Локомотива» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Матч ЦСКА и «Локомотива» будет сверхинтересным. С точки зрения турнирной таблицы и очков победа в большей степени необходима ЦСКА. Предположу, что ЦСКА победит со счетом 2:1», - цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Московское дерби пройдет в воскресенье, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

После 23 туров «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» находятся на десятой позиции.