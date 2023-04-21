Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» назвали цель на остаток сезона

21 Апреля 2023 • 12:32 Комментировать

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в беседе с журналистами рассказал о цели «бело-голубых» на остаток сезона Российской премьер-лиги.

«Цель на сезон - закончить чемпионат в тройке. Если этого не удастся сделать, будут сделаны соответствующие выводы», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

После 23 туров чемпионата России «Динамо» набрало 39 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего четвертым ЦСКА на одно очко.

Следующий поединок динамовцы проведут на выезде против петербургского «Зенита» в субботу, 22 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:00
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.65 3.45 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
13:43 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «Гогниев не заслужил столько грязи, которую на него вылили»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Испанские клубы интересуются полузащитником «Краснодара» Кривцовым
13:17 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» выиграет у «Краснодара» со счётом 1:0 или 2:1»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Если бы не провал в первой половине, «Локомотив» боролся бы за топ-3»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Ионов согласовал новый контракт с «Краснодаром»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Алдонин дал прогноз на дерби ЦСКА - «Локомотив»
12:32 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» назвали цель на остаток сезона
12:20 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв высказался о неудачах «Спартака»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА
11:51 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Возвращение Фернандеса будет усилением для ЦСКА»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Интрига в РПЛ жива до того момента, пока это математически возможно по очкам»
11:22 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Фернандеса из «Интернасьонала»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «ЦСКА смело может претендовать на серебро»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Гарре: «Я счастлив в России»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Рассчитываю, что ЦСКА победит «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем