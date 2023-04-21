В «Динамо» назвали цель на остаток сезона

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в беседе с журналистами рассказал о цели «бело-голубых» на остаток сезона Российской премьер-лиги.

«Цель на сезон - закончить чемпионат в тройке. Если этого не удастся сделать, будут сделаны соответствующие выводы», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

После 23 туров чемпионата России «Динамо» набрало 39 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего четвертым ЦСКА на одно очко.

Следующий поединок динамовцы проведут на выезде против петербургского «Зенита» в субботу, 22 апреля.