Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями после новости о том, что защитник Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», - сказал Булыкин.

Зимой 2022 года футболист объявил о приостановке карьеры. В начале 2023 года ЦСКА объявил о том, что Фернандес перешёл в бразильский «Инетрнасьонал». Сам игрок заявил, что этот переход связан с рождением ребёнка. Контракт Марио с армейским клубом рассчитан до лета 2024 года.