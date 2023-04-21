Кузьмичёв высказался о неудачах «Спартака»

Экс-заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о последних результатах «красно-белых». На днях столичный коллектив вылетел из Кубка России, уступив «Акрону» со счетом 1:2.

«Вылет из Кубка - очень неприятная ситуация. Содержание игры оставляет желать лучшего. Я бы не торопился делать выводы по работе Абаскаля, лучше дождаться окончания чемпионата и проанализировать», - передает слова Кузьмичёва издание «РБ Спорт».

В турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место, отставая от идущего вторым «Ростова» на одно очко. Следующий матч «красно-белые» сыграют против «Краснодара» 24 апреля.