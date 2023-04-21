Нигматуллин: «ЦСКА смело может претендовать на серебро»

Экс-вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о борьбе за призовые места в Премьер-лиге.

«В РПЛ будет интересная борьба за серебро и бронзу. ЦСКА смело может претендовать на серебро. После возобновления чемпионата у них серьёзный настрой догнать и обогнать «Ростов» и «Спартак», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

После 23 туров чемпионата России петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 55 баллами. На втором месте располагается «Ростов» (46), а топ-3 замыкает «Спартак» (45). ЦСКА с 44 очками идет четвертым.