Гришин высказался о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном возвращении бразильского защитника Марио Фернандеса в стан «армейцев». Сегодня, 21 апреля, стало известно о том, что Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналем».

«Никто не знает, как в итоге сложится ситуация с Фернандесом, и захочет ли он вернуться в ЦСКА. Если у Марио есть желание, то, наверное, летом мы его увидим. Но настоящую правду знает только Фернандес», - передает слова Гришина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Фернандес провел пять матчей за «Интернасьонал», в которых не отметился голевыми действиями.