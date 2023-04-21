Балахнин оценил шансы «Ростова» финишировать в топ-3

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался касательно шансов команды Валерия Карпина финишировать в топ-3 Российской премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

«У «Ростова» закончился тот задел очков, который был зимой. Они с ЦСКА и «Спартаком» будут до конца бороться за второе место. «Ростову» будет тяжело, уровень ЦСКА и «Спартака» повыше», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 46 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Карпина опережают идущий третьим московский «Спартак» на одно очко.