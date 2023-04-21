Божович: «Зенит» можно поздравить с чемпионством»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев. В любом чемпионате есть команда, которая постоянно доминирует. Посмотрите на ту же Бундеслигу с «Баварией», - передает слова Божовича издание «Чемпионат».

После 23 туров чемпионата России «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице с 55 набранными баллами. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков. В ближайшем матче питерцы встретятся с «Динамо».