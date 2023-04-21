Быстров - о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Опять будут спорные решения и нытьё»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем поединке между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в 24-м туре Премьер-лиги.

«Это бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит - «Краснодар». Интересно, кто судит - опять будут спорные решения, нытье. Все будет!» - передает слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартак» - «Краснодар» состоится в понедельник, 24 апреля. Главным судьей матча назначен Владислав Безбородов.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а «быки» располагаются на шестой строчке.