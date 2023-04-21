Глебов: «ЦСКА может обыграть любого соперника»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался относительно предстоящего поединка против столичного «Локомотива» в 24-м туре чемпионата России.

«Готовимся к дерби как к очень серьезному матчу. Понимаем, что у нас впереди непростой соперник. У нас сейчас такая команда, которая может обыграть любого соперника», - передает слова футболиста издание «Известия».

Дерби ЦСКА – «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 23 туров «армейцы» занимают четвертое место, а «железнодорожники» находятся на десятой позиции.