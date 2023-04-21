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Марио Фернандес ушёл из «Интернасьонала»

21 Апреля 2023 • 08:48 Комментировать

Фланговый защитник Марио Фернандес расторг трудовое соглашение с бразильским «Интернасьоналом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Футболист решил покинуть команду по личным причинам.

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с «армейцами» он трижды становился чемпионом России. После заверения сезона-2021/2022 Марио приостановил карьеру и вернулся на родину. После этого он присоединился к «Интернасьоналу» на правах аренды. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Марио принял участие в пяти матчах за бразильский коллектив, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Интернасьонал
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