Шишкин пожелал «Акрону» выиграть Кубок России

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин пожелал тольяттинскому «Акрону» пробиться одержать победу в Кубке России. В полуфинале Пути регионов команда отпраздновала сенсационную победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

«Представляю, какой у «Акрона» эмоциональный подъем, как они довольны. Это незабываемое чувство. Похвалю их еще раз. И с такой игрой хочу им пожелать выиграть Кубок России», - передает слова Шишкина издание «РБ Спорт».

В финале Пути регионов «Акрон» встретится с еще одним представителем Премьер-лиги – «Краснодаром», победившим самарские «Крылья Советов».