Шишкин рассказал, как отреагировал на провал «Спартака» в Лиге чемпионов

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о вылете подопечных Гильермо Абаскаля из Кубка России. В полуфинал Пути регионов «красно-белые» проиграли тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

«Я уже не удивился такому результату. Хочется похвалить «Акрон». «Спартак» наседал, но не хватило времени. «Красно-белые» не воспользовались этим шансом, жеребьевку я считал удачной. Но игра показала, что не тут-то было», - передает слова Романа издание «РБ Спорт».

Добавим, что в финале Пути регионов Кубка России тольяттинская команда встретится с «Краснодаром».