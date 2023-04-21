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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Инсайдер рассказал о переговорах Баринова с «Локомотивом»

21 Апреля 2023 • 07:02 Комментировать

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов подпишет новое трудовое соглашение с «железнодорожниками». Согласно данным журналиста Ивана Карпова, контракт будет рассчитан минимум на три года. «Железнодорожники» подумывают предложить четырехлетнее соглашение.

В настоящий момент стороны продолжают переговоры. Пока есть небольшие разногласия в плане заработной платы и подписного бонуса.

Срок действующего контракта между Бариновым и «Локомотивом» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий провел 21 поединок, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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