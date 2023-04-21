Инсайдер рассказал о переговорах Баринова с «Локомотивом»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов подпишет новое трудовое соглашение с «железнодорожниками». Согласно данным журналиста Ивана Карпова, контракт будет рассчитан минимум на три года. «Железнодорожники» подумывают предложить четырехлетнее соглашение.

В настоящий момент стороны продолжают переговоры. Пока есть небольшие разногласия в плане заработной платы и подписного бонуса.

Срок действующего контракта между Бариновым и «Локомотивом» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий провел 21 поединок, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.