Покоритель московских команд из Тольятти

Тольяттинский «Акрон» стал главным ньюсмейкером текущего розыгрыша Кубка России. Команда, идущая во второй части турнирной таблицы Первой лиги, производит настоящий фурор, обыгрывая одну команду РПЛ за другой. Тольяттинцы уже добрались до финала Пути регионов, а могут и замахнуться на большее. Что стоит за «Акроном» и как за пять лет сделать частную команду в России, – об этом в этой статье.

Тольятти или Жигулёвск

Базирующаяся в Тольятти команда свои матчи проводит на противоположном берегу Волги – в 50-тысячном Жигулёвске. Трёхтысячный стадион «Кристалл» был выбран ещё в 2019 году, когда клуб только начал играть на профессиональном уровне. Изначально руководство «Акрона» планировало выступать на стадионе «Труд» (вмещает 500 зрителей), но не сошлось в цене с администрацией города. Огромный стадион «Торпедо» (18 000 зрителей) был в то время оккупирован «Ладой-Тольятти», которая прекратила своё существование в 2022 году. Со временем небольшой «Кристалл» полюбился игрокам, руководству и болельщикам. И, похоже, после победы над «Спартаком» его вряд ли готовы променять на иные варианты.

Путь в Кубке России

До «красно-белых» «Акрон» добился шести побед в рамках Кубка России. Для сравнения: за 27 сыгранных туров Первой лиги тольяттинцы одержали только семь викторий. Любопытен и тот факт, что гол Томаша Тавареша стал только вторым пропущенным мячом «Акрона» в текущем розыгрыше Кубка России. До этого тольяттинцы пропустили только от Франсуа Камано из «Локомотива». И главный факт – это «любовь» к московским клубам. «Торпедо», «Локомотив» «Динамо» и «Спартак» наверняка ещё долго будут помнить свою несостоятельность в поединке со скромным «Акроном». Если добавить к этим клубом ещё и «Пересвет» из Домодедово (вот уж явно не ожидали представители Подмосковья оказаться в такой компании), то получается, что подопечные Евгения Калешина специализируются исключительно на клубах из Московского региона.

Калешин

Евгений Калешин работает главным тренером «Акрона» менее года. Ожидать, что клуб с ходу взлетит на верх турнирной таблицы Первой лиги явно не стоило, но под руководством экс-наставника «Кубани» и «Балтики» складывается неплохой сезон. На старте «забуксовали», что всегда характерно для новобранцев, но следом сумели выправить ситуацию, выдав серию из десяти матчей без поражений в середине сезона. Да и с ноября прошлого года (а это уже девять матчей) «Акрон» тоже не проигрывает, однако достаточно часто (14 раз из 27 матчей) играет вничью. Поэтому и до зоны вылета насчитывается семь очков. У Евгения Игоревича отлично получается настроить своих ребят на решающие поединки, что он доказал четырежды в рамках кубковых противостояний с московскими клубами.

Основанный в 2015 году Павлом Морозовым клуб идёт весьма поступательно. За год игры в любителях команда выбралась во Вторую лигу, откуда сразу же шагнула в Первую. Отметим, что в Кубке России команда свой лучший результат (1/32 финала) показывала, будучи ещё на нижней стадии профессионального футбола в России. За пять лет существования клуб сделал главное – развил свою базу, получил доступ к молодым игрокам, войдя в структуру управления Академии футбола имени Юрия Коноплёва в качестве учредителя. И если уровень футбола будет таким же, то трёхтысячника в Жигулёвске уже не будет хватать, а значит, пора воплощать свои мечты по реконструкции стадиона «Торпедо» (Тольятти) в жизнь. Количество поклонников у «Акрона» явно будет только увеличиваться.

Константин Лицин