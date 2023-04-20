Даниэль Карвальо рассказал, что обычно привозит домой из России

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, что он любит привозить домой к семье из России.

«Я всегда стараюсь привезти несколько бутылок водки домой после путешествия. А сейчас я в России, уехать без неё точно не получится.», - рассказал Карвальо порталу Sport24, добавив, что сам он больше любитель колы, нежели водки, но сорокаградусный напиток очень любят члены его семьи.

Ранее Карвальо порассуждал о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве, а также назвал топ-клубы Европы, которые делали ему предложения о переходе в тот период, когда он являлся игроком столичных армейцев.