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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз видит Карпина тренером клуба Ла Лиги

20 Апреля 2023 • 20:24 Комментировать
Урал
...
Ростов
23.04 12:00

Армянский футболист Араз Озбилиз считает наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина кандидатом на пост главного тренера в одном из клубов испанской Ла Лиги.

«У него же есть испанский язык, он говорит на нем. Важно, хочет он сам этого или нет. Но знание испанского было бы для него огромным плюсом», - делится Озбилиз со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Карпин, будучи футболистом играл 11 лет в Испании, там он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

В период тренерской карьеры с 2014 по 2015 год возглавлял «Мальорку».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Ла Лига Араз Озбилиз
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