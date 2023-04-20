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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Неценко назвал линию нападения «Сочи» бесперспективной

20 Апреля 2023 • 20:17 Комментировать
Ахмат
...
Сочи
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23.04 16:30

Российский телекомментатор Александр Неценко раскритиковал атакующую линию футбольного клуба «Сочи».

«Мелкадзе я сочувствую из-за его реализации, правда. Но с такой линией атаки «Сочи» никогда ни за что бороться не будет», - цитирует Неценко «РБ Спорт». Сейчас в нападении сочинцев играют такие футболисты как Георгий Мелкадзе, Лука Джорджевич, Владислав Сарвели и молодой Захар Фёдоров.

На данный момент нестабильный клуб идёт на девятом месте в Премьер-лиге, притом в прошлом сезоне «Сочи» стал в чемпионате России вторым. В шести матчах весны сочинцы умудрились проиграть четыре раза и дважды победить московские топ-клубы – под руку южанам попали ЦСКА и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Александр Неценко
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