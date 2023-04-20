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Неценко: «Осипенко в матче с «Зенитом» просто «сожрал» Кассьерру»

20 Апреля 2023 • 20:11 Комментировать
Урал
...
Ростов
23.04 12:00

Российский комментатор Александр Неценко поделился своими мыслями об игре центрального защитника «Ростова» Максима Осипенко. Напомним, в последнем на данный момент матче «жёлто-синих» они принимали дома «Зенит», в итоге противостояние завершилось нулевой ничьей.

«Осипенко был просто король. Лучший игрок матча, на мой взгляд. Кассьерру сожрал, а ещё у него стал лучше первый пас», - цитирует Неценко «РБ Спорт».

Всего у 28-летнего защитника в текущем сезоне шесть голов в 30 матчах за «Ростов» в Премьер-лиге и Кубке России. Стоимость футболиста, по версии Transfermarkt – 4,5 млн руб.

«Зенит» нацелился на защитника «Ростова»

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Максим Осипенко Александр Неценко Матео Кассьерра
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