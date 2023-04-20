Мохамед Конате сравнил Ташуева с Талалаевым

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос о работе под руководством главного тренера команды Сергея Ташуева.

«У него совсем другой подход и характер по сравнению с Талой [Андрей Талалаев]. Тот ставил нам более агрессивный футбол. Сейчас у нас больше акцента на контроле — Ташуев обращает внимание на то, что это позволит нам создавать больше моментов», — приводит слова Конате Sport24.

В сезоне-2022/23 форвард забил девять мячей и записал в свой актив одну результативную передачу в 23 матчах с учетом всех турниров.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 37 набранных очков за 23 тура.