Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС видят прогресс в судействе

20 Апреля 2023 • 18:59 Комментировать

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался о ситуации с судейством.

«Количество ошибок и так уменьшается. Вспомните, три года назад были те же 100 ошибок, но, если бы их не исправлял ВАР, была бы катастрофа. Сейчас у нас остаётся 30-40 неисправленных ошибок - да, плохо, но это совершенно другое качество», - сказал Каманцев, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Отметим, что тема судейства в российском футболе остаётся острой. В футбольном обществе регулярно обсуждаются спорные решения судей.

Лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит». Питеры, опережающие второй «Ростов» на девять очков, могут стать чемпионами России в пятый раз кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство Павел Каманцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
19:17 · Россия. Первая лига
Слуцкий поздравил «Рубин» с 65-летием
19:06 · Кубок России
Кордоба: «Счастлив, что мне удалось забить 100 голов за карьеру»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» завоюет серебро чемпионата России
18:59 · Россия. Премьер-лига
В РФС видят прогресс в судействе
18:55 · Россия. Премьер-лига
Веденеев предположил, что Кузяев уедет играть в Турцию
18:49 · Россия. Премьер-лига
Хлестов – об Абаскале: «Разве в нём есть какой-то потенциал?»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Гранат объяснил, за счёт чего «Динамо» может добыть очки в матче с «Зенитом» 1
18:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» будет доминировать в РПЛ при любом формате»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Булатов: Молодёжь «Спартака» не соответствует уровню команды
18:26 · Кубок России
Деменко: «Недооценка «Акрона» «Спартаком» всё равно присутствовала»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что изменение формата РПЛ поможет повысить интерес к чемпионату
18:21 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис ведёт переговоры с клубом из Европы 1
18:16 · Россия. Премьер-лига
Писарский заявил, что в «Крыльях» не опасаются вылета из РПЛ
18:02 · Россия. Премьер-лига
Барбоза — о Кузяеве: «Он может играть в любом чемпионате»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Самсонов рассказал о работе Клотета в «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем