В РФС видят прогресс в судействе

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался о ситуации с судейством.

«Количество ошибок и так уменьшается. Вспомните, три года назад были те же 100 ошибок, но, если бы их не исправлял ВАР, была бы катастрофа. Сейчас у нас остаётся 30-40 неисправленных ошибок - да, плохо, но это совершенно другое качество», - сказал Каманцев, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Отметим, что тема судейства в российском футболе остаётся острой. В футбольном обществе регулярно обсуждаются спорные решения судей.

Лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит». Питеры, опережающие второй «Ростов» на девять очков, могут стать чемпионами России в пятый раз кряду.