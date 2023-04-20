Гаджиев считает, что изменение формата РПЛ поможет повысить интерес к чемпионату

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился комментарием о возможном изменении формата Российской премьер-лиги. Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в следующем сезоне может быть введен плей-офф или третий круг с делением на группы.

«Сейчас нет Европы и игр сопоставимого уровня. Поэтому введение новых правил соревнования поможет росту интереса. В этом случае команды-лидеры смогут провести между собой ещё 2-3 игры, как в Кубке Стэнли», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, сейчас розыгрыш РПЛ проходит по стандартной схеме (в два круга), которая используется в большей части национальных чемпионатов. Команды играют между собой по два раза за сезон — дома и на выезде.