Хлестов назвал главную проблему «Спартака»

«Спартак» этой весной регулярно огорчает армию своих болельщиков результатами. Так, например, накануне команда Гильермо Абаскаля сенсационно проиграла «Акрону» и вылетела из Кубка России.

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов дал комментарий по поводу нынешней ситуации команды.

Хлестов указал на зависимость «красно-белых» от форварда Квинси Промеса, а также на отсутствие костяка.

«У «Спартака» нет костяка, я уже говорил одному футболисту, что у нас был костяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы. Это 7-9 человек, у «Спартака» этого много лет нет. Это главная проблема, я думаю», - сказал Хлестов, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара».