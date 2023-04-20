Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов рассказал о случае, когда он назвал журналиста клоуном

20 Апреля 2023 • 17:14 Комментировать

После недавнего вылета «Динамо» из Кубка России журналист в микст-зоне напомнил Фёдору Смолову, что он обещал фанатам трофей. Футболист ответил достаточно резко. «Тебе что ли обещал, клоун?» - сказал тогда Смолов.

Журналист оказался фанатом «Динамо». Позже ситуация была улажена – футболист даже сделал фото с представителем СМИ.  

Смолов рассказал о том случае в программе «Игра без мяча» на YouTube.

«Я не знал, что этот парень болельщик «Динамо», поэтому подумал: «Всё по делу» (смеётся). Что было дальше? Я был спокоен. Понимал, что ничего серьёзного не произошло. Думал, что встречусь с ним и поговорю. Ничего критичного.

Я думаю, что здесь ответственность с двух сторон. Если не брать этот случай, то эти ребята часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы. «Ты же обещал кубок»… Мне что надо было сделать? Это, мне кажется, не про уважение. Если в спину от тебя идут провокации, то ожидать, что потом тебе будут серьёзно отвечать на вопросы, тоже не стоит», - сказал Смолов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
18:59 · Россия. Премьер-лига
В РФС видят прогресс в судействе
18:55 · Россия. Премьер-лига
Веденеев предположил, что Кузяев уедет играть в Турцию
18:49 · Россия. Премьер-лига
Хлестов – об Абаскале: «Разве в нём есть какой-то потенциал?»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Гранат объяснил, за счёт чего «Динамо» может добыть очки в матче с «Зенитом» 1
18:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» будет доминировать в РПЛ при любом формате»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Булатов: Молодёжь «Спартака» не соответствует уровню команды
18:26 · Кубок России
Деменко: «Недооценка «Акрона» «Спартаком» всё равно присутствовала»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что изменение формата РПЛ поможет повысить интерес к чемпионату
18:21 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис ведёт переговоры с клубом из Европы 1
18:16 · Россия. Премьер-лига
Писарский заявил, что в «Крыльях» не опасаются вылета из РПЛ
18:02 · Россия. Премьер-лига
Барбоза — о Кузяеве: «Он может играть в любом чемпионате»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Самсонов рассказал о работе Клотета в «Торпедо»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Николсон – нормальная боевая единица»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Талант Вендела помножен на работоспособность»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Ожидал, что Дзюба поможет «Локомотиву»
Все новости
Рекомендуем