Смолов рассказал о случае, когда он назвал журналиста клоуном

После недавнего вылета «Динамо» из Кубка России журналист в микст-зоне напомнил Фёдору Смолову, что он обещал фанатам трофей. Футболист ответил достаточно резко. «Тебе что ли обещал, клоун?» - сказал тогда Смолов.

Журналист оказался фанатом «Динамо». Позже ситуация была улажена – футболист даже сделал фото с представителем СМИ.

Смолов рассказал о том случае в программе «Игра без мяча» на YouTube.

«Я не знал, что этот парень болельщик «Динамо», поэтому подумал: «Всё по делу» (смеётся). Что было дальше? Я был спокоен. Понимал, что ничего серьёзного не произошло. Думал, что встречусь с ним и поговорю. Ничего критичного.

Я думаю, что здесь ответственность с двух сторон. Если не брать этот случай, то эти ребята часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы. «Ты же обещал кубок»… Мне что надо было сделать? Это, мне кажется, не про уважение. Если в спину от тебя идут провокации, то ожидать, что потом тебе будут серьёзно отвечать на вопросы, тоже не стоит», - сказал Смолов.