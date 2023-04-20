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Щербаченко: «Поражение от «Акрона» – большой удар по «Спартаку» и по перспективности работы Абаскаля» эксклюзив

20 Апреля 2023 • 17:05 Комментировать (1)

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение московского «Спартака» от тольяттинского «Акрона» (1:2), приведшее к вылету «красно-белых» из Кубка России.

- Начнём с того, что о какой-то недооценке «Акрона» речи идти не могло. Если она и была, то скорее всего, только у «Торпедо», потому что Талалаев повёз в Жигулёвск состав не ахти какой. «Спартак» имел время подготовиться к этому матчу, и он знал, что «Акрон» прошёл до него три других московских клуба. Естественно, «Спартак» изучал все условия, особенности тамошнего искусственного поля и так далее. Это было не так, что сегодня прошла жеребьёвка, а завтра уже поехали играть. Абаскаль взял с собой на этот выезд всех, кого мог взять.

«Спартак» не изменил себе и попробовал сыграть с позиции силы, но «Акрон» предвосхищал много моментов по ходу игры и в то же время поддавливал «Спартак» своей активностью в атаке. «Акрон» играл разнообразно, задействовал и длинные передачи, и выход через средний-короткий пас, и через навязывание борьбы защитникам соперника, чтобы успевали за это время подтягиваться полузащитники.

Спартаковцы безобразно сыграли в обороне. Они не могли нормально прерывать верховые передачи, с подходами низом тоже справлялись тяжеловато. «Спартак» подвело отсутствие фундаментальности в своей игре. Конечно, это поражение – большой имиджевый удар по «Спартаку», как и по перспективности работы Абаскаля, несмотря на его длительный контракт с клубом.

«Акрон» в этом розыгрыше Кубка России очень сильно подпортил репутацию Российской премьер-лиги. Бывает, что команда низшей лиги выбивает из Кубка один клуб высшего дивизиона, два, но чтобы целых четыре… В контексте противодействия на поле «Акрону» я бы на первое место поставил «Локомотив», на второе – «Спартак», на третье – «Динамо» и на четвёртое – «Торпедо». Причём в трёх из четырёх этих матчей «Акрон» забивал в чужие ворота, а не просто оборонялся и ждал серии пенальти. Если кто-то за рубежом смотрел эти матчи, то, я думаю, по содержанию игры он не определил, что встречались команды из разных дивизионов. При этом «Акрон» ведь идёт ещё в нижней половине таблицы Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Фёдор Щербаченко Акрон Гильермо Абаскаль
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laage
20 Апреля 2023 в 17:59
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