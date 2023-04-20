Полузащитник екатеринбургского «Урала» Олег Шатов рассказал о состоянии здоровья.

«Как себя чувствую? Все отлично. Когда на поле? Не знаю. Пока без поля», — заявил бывший полузащитник сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что последний матч в футболке екатеринбургского клуба Шатов провёл ещё в ноябре прошлого года против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России. В нынешнем сезоне Олег принял участие в пяти поединках «Урала», проведя на поле суммарно 139 минут и не отличился результативными действиями.