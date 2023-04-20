Fan ID хотят отменить, но не для топ-матчей

Правительство РФ получило от Агентства стратегических инициатив (АСИ) ряд предложений по упрощению системы Fan ID в России.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», основное предложение заключается в частичной отмене карты болельщика. В агентстве хотят, чтобы система Fan ID работала только на играх со статусом «повышенной категории опасности». Речь идёт о топ-матчах вроде «Зенит» - «Спартак», «Спартак» - ЦСКА и так далее.

Напомним, что после внедрения системы Fan ID посещаемость матчей резко упала. Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить систему до начала мая.