Бальде: «Головин — мой большой друг, люблю его»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде, ранее выступавший за «Монако», высказался о российском полузащитнике французского клуба Александре Головине.

Сенегалец назвал Головина своим другом, выразив уверенность в том, что он имеет хорошее будущее в лучших европейских клубах.

«Александр Головин — мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Я наблюдал за его прогрессом в «Монако», он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего», — цитирует Бальде «РБ Спорт».

Напомним, Бальде защищал цвета «Монако» с 2017 по 2021 год. В общей сложности в составе монегасков нападающий провёл 60 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.