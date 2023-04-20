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Бальде: «Головин — мой большой друг, люблю его»

20 Апреля 2023 • 15:43 Комментировать
Ланс
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Монако
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22.04 22:00

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде, ранее выступавший за «Монако», высказался о российском полузащитнике французского клуба Александре Головине.

Сенегалец назвал Головина своим другом, выразив уверенность в том, что он имеет хорошее будущее в лучших европейских клубах.  

«Александр Головин — мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Я наблюдал за его прогрессом в «Монако», он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего», — цитирует Бальде «РБ Спорт».

Напомним, Бальде защищал цвета «Монако» с 2017 по 2021 год. В общей сложности в составе монегасков нападающий провёл 60 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Монако Кейта Бальде Александр Головин
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ЛАНС МОНАКО
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