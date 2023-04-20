Агент: «Шлегель очень заинтересован в переходе в Россию»

Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, рассказал, что 26-летний аргентинец ждёт предложений из РПЛ.

«На данный момент ни одна из российских команд с нами не контактирует, но Родриго очень заинтересован в переходе в Россию. Так что мы ждём предложений», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, минувшей зимой интерес к Шлегелю проявлял «Локомотив», однако переход не состоялся. Тогда агент сообщил, что у южноамериканского защитника есть более интересные варианты продолжения карьеры.

Действующий контракт Шлегеля с клубом из МЛС рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 2 миллиона евро.

В текущем году Шлегель провёл за свою нынешнюю команду девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.