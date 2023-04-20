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ЭСК нашла две грубые ошибки арбитра Казарцева в матче «Оренбург» - «Локомотив»

20 Апреля 2023 • 15:14 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация об итогах заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Среди прочего, были рассмотрены четыре эпизода матча «Оренбург» - «Локомотив» (1:4).

ЭКС решила, что судья Василий Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива». По мнению экспертов, офсайд Франсуа Камано должен был быть зафиксирован, ведь действия защитника Матиаса Переса «расцениваются как неконтролируемая игра в мяч».

Также эксперты решили, что в начале второго тайма Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который не был реализован. Большинство членов ЭКС считают, что Камано сам инициировал контакт с голкипером, и что в действиях форварда имелись признаки симуляции.

В то же время установлено, что Казарцев правильно не засчитал гол «Оренбурга» на 45-й минуте, поскольку предоставленные ракурсы не дают чёткого ответа на вопрос, был ли офсайд. В такой ситуации у ЭСК не оснований считать, что боковой арбитр допустил ошибку.

Также ЭСК решила, что Казарцев верно не назначил одиннадцатиметровый в ворота «Локо» на 76-й минуте. Контакт Баринова с игроком «Оренбурга» был назван незначительным. Оснований для назначения пенальти не было, ведь контакт «не повлиял на возможность нападающего продвижению к мячу».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Василий Казарцев ЭСК РФС
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