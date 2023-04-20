«Зенит» провёл переговоры по Кузяеву

Руководители «Зенита» в начале апреля встретились с представителями полузащитника Далера Кузяева.

Как сообщает Metaratings, питерский клуб снова подтвердил заинтересованность в подписании нового контракта. В то же время сторона 30-летнего футболиста сообщила, что у Кузяева могут быть интересные варианты в Европе.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что Кузяев подпишет новый контракт, если не сможет трудоустроиться в европейском клубе.

В сезоне 2022/2023 Далер Кузяев провёл за «Зенит» 28 матчей, в которых забил пять голов.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 22 апреля – против «Динамо».